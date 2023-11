Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 novembre 2023)DEL 15 NOVEMBRE ORE 19.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN AVARIA CI SONO LUNGHI INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PONTINA E APPIA SEMPRE INTERNA POI ALTRE CODE ALTEZZA LABARO E PIU AVANTI CON L IMMISSIONE CPON LATERAMO IN USCITA DAL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA BISA DAL RACCORDO FINO ALLO SVINCOLO FORMELLO VIA DEL MARE E VIA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO FINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA E SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA DALLA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO INFINE RICORDIAMO CHE DA OGGI E FINO AL 15 APRILE 2024 È IN VIGORE L’OBBLIGO DI MONTARE PNEUMATICI INVERNALI O PORTARE CATENE DA NEVE A BORDO. PER L’ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE STRADE ...