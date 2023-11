Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 novembre 2023)DEL 15 NOVEMBRE ORE 17.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE RIPRISTINATA SULLA TANGENZIALE DICON CODE IN DIMINUZIONE IN DIREZIONE DELLA PINETA SACCHETTI INVECE INCOLONNAMENTI QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE PER CHI STA PERCORRENDO LA CASSIA BIS IN DIREZIONE DI VITERBO CON CODE DAL RACCORDO FINO A CASTEL DE CEVERI SEMPRE IN USCITA CODE PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA RACCORDO E SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE SIAMO TRA PONTINA E LA PISANA IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI ALTEZZA INNESTO CON LATERAMO ALTRE CODE SULA VIA AURELIA DALL OSPEDALE AURELIA OSPITAL FINO AL RACCORDO E SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO ...