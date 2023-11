Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 novembre 2023)DEL 15 NOVEMBRE ORE 16.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANE CHIUSO L’INGRESSO PER LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DELLO STADIO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE DALL’USCITA PER VIA FILIPPO FIORENTINI FINO A VIALE CASTRENSE FINO ALL’USCITA DI VIA TIBURTINA PER CHI VIAGGIA VERSO LO STADIO Poi altre CODe E RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER CORSO DI FRANCIA FINO ALL’USCITA DI VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI PASSIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E L INNESTO CON LATERAMO È MOLTO TRAFFICATA LA VIA CASSIA TRA LA ...