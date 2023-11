Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 novembre 2023)DEL 15 NOVEMBRE ORE 15.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO CON RIPERCUSSIONE CON INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE UN ALTRO INCIDENTE ORAMAI RIMOSSO CREA CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA PONTINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA AUTO IN FILA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA NEL COMUNE DI ATINA PER OPERAZIONI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE LA STRADA REGIONALE DELLA VADRA INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE, PER CONSENTIRE I CANTIERI SERALI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE ...