Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2023 ore 10 | 30

(Di mercoledì 15 novembre 2023)DEL 14 NOVEMBREORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA RESTANO DISAGI SULLA-FIUMICINO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA LAURENTINA FINO A VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE FIUMICINO; RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA COLOMBO, DOVE PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ULTIME PARTENZE DEI TRENI DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E PORTA SAN PAOLO ALLE 21, POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. E DA DOMANI 15 NOVEMBRE SCATTA ...