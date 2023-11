Verso l’euro digitale | cosa vuol dire e come funzionerebbe la “moneta”

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Se ne parla da anni e ora, forse, siamo arrivati all’ultimo miglio che anticipa la sua creazione e la sua messa in circolazione. In un mondo che per qualche anno ha vissuto nel limbo attendista delle criptovalute, la Banca Centrale Europea sta muovendo gli ultimi passi che dovrebbero portarla alla “produzione” del. A differenza di bitcoin e similari, questaavrà moltissimi contatti con il contante fisico che abbiamo nelle nostre tasche e nei nostri portafogli. Il piano (biennale) ultimo potrebbe portare a una risoluzione favorevole a partire dalla fine del 2025. LEGGI ANCHE > Il Salone dei Pagamenti 2023, un salto nell’economiaSe ne parla ancora al condizionale anche sulla pagina online dedicata sul sito della Banca Centrale Europea. Il motivo è semplice: siamo ancora nella fase di ...