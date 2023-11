Vasca anti allagamento in largo Barozzi | lavori assegnati alla Cabrini Albino di Gorno

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Bergamo. È stato assegnato nelle scorse ore il cere per la grandedi laminazione di: ad aggiudicarsi la gara pubblica è stata la dittaSrl di, con un’offerta al ribasso del 14.89%. Sarà quindi un’impresa bergamasca a costruire l’infrastruttura che l’Amministrazione vuole realizzare per prevenire gligamenti in questa particolare area della città. L’intervento è finanziato dal PNRR per 3,9 milioni di euro. A questi si aggiungono altri 300mila euro, che l’Amministrazione userà per sistemare il reticolo idrico minore, come rogge e torrenti per i quali sono necessari interventi di manutenzione (pulizia dell’alveo, sfalcio, ecc.). Il Comune di Bergamo proseguirà così nel piano di adattamento della città ai ...