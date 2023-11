Valle Telesina | lancia petardo durante partita di calcio | denunciato da Carabinieri

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 15 novembre 2023)di, giovanedaidella stazione di Amorosi Idella stazione di Amorosi a conclusione di attività di indagine hannoalla competente autorità giudiziaria un giovane dellaperché, nelcorso di un incontro divalevole per la 2^ categoria del campionato regionale,disputatosi nello scorso fine settimana, è stato individuato tra gli altri tifosi presenti allostadio mentreva unnei pressi della tribuna. Per fortuna dei presenti non ci sono stati feriti e danni a cose. Sono state anche ...