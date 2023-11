Valentina Persia ha un nuovo compagno? | “Dopo la morte di Salvo ho passato l’inferno”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 15 novembre 2023)dovuto affrontare nel 2004 ladel suoPersia ha raccontato all’Isola come nonostante siano passati 17 anni dalladellei non si sia mai innamorata di nessun’altro uomo e di come sentasempre vicino. Lui aveva avuto precedentemente 5 infarti al quale era sopravvissuto, maha raccontato che lui l’aveva in qualche modo preparata a quest’eventualità della suaaveva dichiarato sulladel: “Ho perso, purtroppo, il mio, che è morto prematuramente; il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora. Ho avuto ...