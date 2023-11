Uscire con l' asciugamano | non solo dalla doccia | la nuova tendenza 2024 lanciata da Demna

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Annodare l’in vita dopo la: chi non l’ha mai fatto? Un gesto semplice e immediato, che oggi si trasforma in unavirale: merito di Balenciaga e. Lo stilista, sempre in prima linea nel cavalcare l’onda delle provocazioni modaiole, ha reso la protagonista indiscussa della collezione Resortun’originale towel skirt, già riconfermata anche nella linea per la primavera estate. La sfilata di ...