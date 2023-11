Usa e Cina riprendono cooperazione energetica ambientale interrotta

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Milano, 15 nov. (askanews) – L’inviato americano sul clima John Kerry ha incontrato il suo omologo cinese Xie Zhenhua in California e a seguito dell’incontro, i paesi hanno concordato obiettivi comuni in materia di clima ed energia. Lo rende noto il dipartimento di stato Usa nel giorno del tanto atteso faccia a faccia tra Joe Biden e Xi Jinping. “Gli Stati Uniti e lariconoscono che la crisi climatica ha colpito sempre più paesi in tutto il mondo” si afferma. “Allarmati dai migliori risultati scientifici disponibili, incluso il sesto rapporto di valutazione dell’IPCC, gli Stati Uniti e lacontinuano a impegnarsi per l’effettiva attuazione dell’UNFCCC e dell’Accordo di Parigi, riflettendo l’equità e il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce di diverse circostanze nazionali, per ...