Usa-Cina | incontro Biden-Xi | “Tensioni non devono sfociare in conflitto”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – “Lenonin un”. Sono le prime parole rivolte dal presidente Joenell’con il presidente cinese Xi Jinping, arrivato oggi 15 novembre nella residenza di Filoli, una quarantina di chilometri a sud di San Francisco. Ad accoglierlo, al suo arrivo alle 11.15 ora locale, le 20.15 in Italia, è stato lo stesso presidente americano. Dopo la stretta di mano, i due leader sono entrati nella residenza.ha subito sottolineato “l’importanza che noi due ci comprendiamo chiaramente”. E ha poi affermato che “possiamo lavorare insieme su intelligenza artificiale e clima”. “Per due grandi paesi come lae gli Stati Uniti voltarsi le spalle a vicenda non è un’opzione. Non è realistico che una ...