Usa-Cina | da nemici ad avversari? Il commento dell’amb Castellaneta

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’incontro che si svolge oggi tra Joe Biden e Xi Jinping a San Francisco è stato paragonato da alcuni allo storico meeting tra Henry Kissinger (allora segretario di Stato americano) e Mao Tse Tung a Pechino nel 1973, che diede inizio al disgelo tra gli Stati Uniti e ladopo trent’anni di sostanziale assenza di relazioni bilaterali. In effetti, il confronto sembra eccessivo, non fosse altro perché oggi i rapporti tra le due (uniche) superpotenze sono consolidati, soprattutto alla luce di un interscambio commerciale che vale oltre 700 miliardi di dollari, e anche perché i due leader si sono incontrati già diverse volte, l’ultima un anno fa. Allo stesso modo, non va sminuita l’importanza di questo vertice in una fase estremamente delicata a livello geopolitico. In un momento in cui le crisi internazionali proliferano e si moltiplicano, come un grande vulcano dove ...