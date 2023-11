Usa-Cina | accordo su energia ed emissioni in vista della Cop28

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Sostenere un nuovo obiettivo globale per l’rinnovabile, collaborare sul metano e sull’inquinamento da plastica. Questi sono i risultati finali espressi da Stati Uniti e, in una dichiarazione congiunta uscita martedì, che fa seguito alla quattro giornisettimana scorsa in cui i rispettivi inviati speciali per il clima – John Kerry e Xie Zhenhua – hanno ufficialmente riavviato la cooperazione climatica bilaterale tra i due emettitori più importanti del pianeta indell’incontro tra i due capi di Stato. L’intesa, che prende il nome di “di Sunnylands”, prevede la riattivazione del gruppo di lavoro guidato dai due zar del clima, sotto cui Washington e Pechino porteranno avanti gli obiettivi delineati dall’nell’ambitoConferenza ...