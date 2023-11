Commenta per primo Il ct dell'Marceloha diramato i convocati per gli impegni di qualificazione al prossimo Mondiale: Questa la lista completa, dove non figura il centrocampista della Lazio Matias Vecino, out per ...

Uruguay, Bielsa chiama anche Luis Suarez in Nazionale ItaSportPress

Mondiali2026: Uruguay. Due italiani nella lista di Bielsa, torna Suarez Tiscali

Ecco la scommessa: Luis Suarez torna tra i convocati dell'Uruguay nonostante la fragile tenuta fisica. La grinta c'è ancora ...Luis Suarez è stato convocato per la prima volta dal nuovo ct dell'Uruguay, Marcelo Bielsa, in vista della partite di qualificazione ai mondiali del 2026 contro l'Argentina, che schiererà il suo ...