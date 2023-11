Uomini e Donne | Andrea Cerioli di nuovo al pronto soccorso | “Non ne posso più”

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 15 novembre 2023), ex protagonista di, si è nuovamente recato al. Non è la prima volta che accade, e infatti, attraverso i social, il ragazzo ha espresso la sua frustrazione, esausto di trovarsi in questa difficile situazione a causa dei suoi problemi di salute. Problemi di salute perIl L'articolo