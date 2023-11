Union Berlino | Urs Fischer esonerato dopo la sconfitta contro il Leverkusen

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’esonera (finalmente) Urs. Il tecnico svizzero ha registrato uno score da incubo. Prima del pareggio in Champions League, ha perso per 12 volte di fila. L’ultimadomenica scorsail Bayerdi Xabi Alonso.nella stagioni precendenti aha fatto piuttosto bene. Ha centrato la Conference League, l’Europa League e la Champions League per la prima volta. Quest’anno però le 12 sconfitte di fila maturate nel corso di questa stagione sono state fatali. Ecco il comunicato del club: “L’FCBerlin e l’allenatore Ursinterrompono con effetto immediato la loro collaborazione. Il presidente dell’, Dirk Zingler, e Urs ...