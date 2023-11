Union Berlino | l’assistente di Grote sarà Marie-Louis Eta | prima donna su una panchina di Bundesliga

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’ha deciso di esonerare Fischer dopo la serie di 13 sconfitte consecutive interrotta solo con il pareggio a Napoli in Champions League. Al posto di Fischer è stato designato l’allenatore dell’Under 19 del club, Marco, che dovrà ripartire dall’ultimo posto in, 6 punti e 2 punti di distacco da Darmstadt attualmente salvo, e dall’ultimo posto nel girone di Champions, 1 punti in 4 partite con Braga a 3 punti e Napoli a 7.avrà come assistentee Eta, che diventerà laa sedersi su unadellamaschile. SportFace.