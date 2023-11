Una manovra economica che non soddisfa nessuno

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Sembra proprio che venerdì sarà il dies irae. Lo sciopero “generale”, contestato da più parti anche per la sua stessa definizione, si farà. Pertanto è prudente evitare di sperare in ripensamenti dell’ultimo minuto. Lunedì entrambi le Commissioni di Bilancio riunite, l’una della Camera, l’altra del Senato, hanno ricevuto, per essere ascoltato in merito, il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Dopo di lui hanno fatto conoscere alla stessa i loro commenti la Banca d’ Italia, la Corte dei Conti e l’ ISTAT. Per rimanere obiettivi è necessario premettere chedei quattro invitati ha portato, seppure simbolicamente, rose e fiori, per indicare che ciascuno di essi aveva da evidenziare con plauso sia il testo della legge di bilancio che quello di riforma del Fisco. Anche soffermandosi a considerare solo i rilievi del Presidente Bonomi, si può facilmente dedurre che, ...