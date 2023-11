Una donna con due uteri rimane incinta in entrambi

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Kelsey Hatcher, 32enne dell’Alabama (USA), ha scoperto di aspettare due bambine in duediversi. Laaveva scoperto all’età di 17 anni di avere un "utero didelfo", cioè un doppio utero e due cervici. Una condizione rara in cui le due tube, che dovrebbero crescere e unirsi per formare...

"Per esempio,che torna a casa, in auto, e che vede la sagoma di un uomo oltre i tergicristalli in movimento. Oppure due fratelli che litigano per il francobollo che hanno ereditato dal ...

Firenze, cadavere di una donna lungo i binari LA NAZIONE

Le prime 5 cose che un uomo guarda in una donna Matrimonio.com

L'evasione di detenuti durante il lavoro esterno è un evento raro ma estremamente preoccupante. La comunità locale è in allerta, e le autorità stanno lavorando incessantemente per riportare i ...La vicenda di Rossana Aber. Svolta sul caso dell’anziana di 77 anni e di una donna ucraina che lavorava come badante nella sua abitazione. La vittima si chiama Rosanna Aber: la sua morte, datata ...