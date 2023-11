Un posto al sole | trama 15 novembre 2023 | l' intuizione di Filippo

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 15 novembre 2023)Sartori avrà un'brillante per rivitalizzare il programma radiofonico di Michele Saviani nella puntata Unaldel 15. Il giovane manager, di recente, ha avuto delle divergenze di opinioni con il giornalista a causa del suo modo di condurre le sue trasmissioni. Michele, infatti, ha litigato con alcuni radioascoltatori che hanno contestato il suo atteggiamento e, poco dopo,lo ha accusato di essere troppo rigido ed arroccato sulle proprie posizioni. Inoltre, Sartori ha fatto presente a Saviani che deve cambiare stile di conduzione in quanto anche gli sponsor non appoggiano la sua linea editoriale. Michele, a quel punto, ha cercato di correggere il tiro e, come si evince dalla ...