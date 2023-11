Un orologio sfarzoso è la miglior risposta al Quiet Luxury

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Quarta puntata di The Meaning of Style, la rubrica quindicinale di Federico Sargentone per GQ. Parleremo di critica culturale, stile, immagine, mascolinità, a cavallo tra la iper-nicchia e la cultura di massa. Nel terzo trimestre del 2023, Kering, il mega-gruppo internazionale del lusso, ha registrato perdite del 13% nei ricavi. «Al di là delle difficili condizioni macroeconomiche e dell'indebolimento della domanda nel settore del lusso, la variazione dei ricavi nel terzo trimestre riflette l'impatto delle decisioni di elevare ulteriormente i nostri marchi e la loro distribuzione», ha dichiarato François-Henri Pinault, presidente e amministratore delegato del gruppo. Il 2023 è stato l'anno del, il lusso silenzioso, e abbiamo sentito spesso parlare di eleganza sobria, capi senza tempo, stili, forme e palette raffinate. A dire il vero, ...