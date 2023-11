Un nuovo metodo per riconoscere i profili criminali

Leggi su agi

(Di mercoledì 15 novembre 2023) AGI - I ricercatori del Complexity Science Hub hanno esaminato 1,2 milioni di episodi delittuosi e hanno sviluppato uninnovativo per rilevare i modelli delle traiettorie. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, fornisce per la prima volta la possibilità di identificare i tratti distintivi dei. Quando si tratta di prevenire i crimini futuri, è essenziale capire come un passato delinquenziale influisca sul compimento di reati futuri. Un quesito fondamentale da dirimere è se itendano a specializzarsi in specifici tipi di reati o adottino un approccio generalista, impegnandosi in una varietà di attività illegali. Nonostante l'importanza potenziale dell'identificazione sistematica di modelli nelle scelte, soprattutto per evitare ...