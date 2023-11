Ultime Notizie Roma del 15-11-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e scontro aperto lo sciopero di ottobre programmato per venerdì 17 novembre da CGIL e Uil contro la manovra del Governo è il vicepremier è Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini torna a ventilare l’ipotesi precettazione entro oggi a mezzanotte sindacati non torneranno nell’ambito della legge del buon senso onore e onere di un ministro io garantisco il diritto allo sciopero Ma se serve precettare presenterò per non mettere in ginocchio un intero paese di voltiamo pagina Torniamo a parlare della guerra in Israele la nostra non è una guerra contro il popolo di Garda riferiscono le forze di difesa Intanto però direttore dell’ospedale al-shifa di Gaza riferisce di una fossa comune all’interno della struttura per seppellire 179 corpi l’esercito israeliano ha confermato ...