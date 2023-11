Ultime Notizie Roma del 15-11-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il vicepremier è Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato ieri sera la lettera di presentazione che limita 4 ore fa dalle 9 alle 13 lo sciopero nazionale dei trasporti indetto da CGIL e Uil per il prossimo venerdì sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni una logica compiacente della commissione risponde la Mini squadrismo istituzionale confermate le 8 ore sui trasporti valuteremo inchioda Barbieri Israele attacca l’ospedale ashifa trovate armi nell’aria è una situazione orribile per lo MS 40 pazienti deceduti nell’ospedale riferisce l’ONU Gadda 11320 morti di cui 4650 bambini si tratta sugli ostaggi gli 007 italiani sarebbero in Egitto hizbullah La guerra totale dipende da Israele Noi siamo pronti Israele è uno stato terrorista commenta erdogan si torna ...