Ultime Notizie Roma del 15-11-2023 ore 13 | 10

(Di mercoledì 15 novembre 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata a un Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale mille Ministro della Difesa italiano your galleana annunciato chiamata perso il controllo della striscia con i semi diziani che fuggono al sud mentre le truppe italiane hanno preso il Parlamento di Gaza City combattimenti nel corso nel loro epicentro vicino Agli ospedali che ammazza trasformati in luoghi di resistenza contro le terre Cito L’assistenza cvv al collasso Nazioni mininvasive l’ospedale ashifa deve essere protetto ha detto biden l’agenzia ONU lo annuncia la morte di una sua dipendente che porta il totale a 102 vittime l’uomo avverte che l’operazione me ne frega se accetteranno entro 48 ore a causa della mancanza di carburante amato minaccia che entrerà pienamente in guerra contro Israele delle fazioni palestinesi e sarà sul punto di essere distrutta il re di ...