Ultime Notizie Roma del 15-11-2023 ore 12 | 10

(Di mercoledì 15 novembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione ho finito il cliente in apertura il principale ospedale di Gaza luci faretti al centro del conflitto tra Israele e hamas è circondato dai carri armati in l’impossibilità di gestire un numero crescente di cadaveri Il direttore ha deciso ieri di scavare una fossa comune dove seppellire 179 corpi la mancanza di carburante per alimentare i macchinari della terapia intensiva e la refrigerazione degli obitori è all’origine di una crisi sanitaria gravissima il paziente ancora ricoverato nella struttura Sono in pericolo segnalato il responsabile telo del quale fra i corpi sepolti ci sono anche quelli di 7 bambini e 29 pazienti che si trovavano in terapia intensiva gli ultimi due sono morti ieri i militari israeliani hanno poi scoperto l’esistenza di un tunnel ...