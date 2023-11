Ultime Notizie Roma del 15-11-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno mercoledì 15 novembre Ester in apertura di giornale ospedali al collasso aiuti umanitari con il contagocce mentre le truppe israeliane hanno da poche ore conquistato il Parlamento di Gaza City prendendo nel controllo la situazione sta precipitando è tutta la striscia Dov’è Peppino nei reparti pediatrici mancano i mezzi per far sopravvivere i bambini intanto secondo Washington Post sarebbe vicino l’accordo tra Israele e hamas per il rilascio degli ostaggi Tel Aviv ferma di non aver avuto prove che gli ostaggi in vita confermi italiane sulla morte della fondatezza 19 che secondo me ha perso la vita in un attacco di Israele identificato il corpo di una ragazzina di 12 anni lunedì Home Rights Watch chiede che gli attacchi alle strutture sanitarie vengano in Come crimini di guerra la ...