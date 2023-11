Ultima generazione sulle orme di Greta | imbrattato l’Arco della Pace a Milano anche per la Palestina – Il video

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Èdil’ultimo monumentodaper chiedere al governo azioni più risolute e drastiche per affrontare la crisi climatica. Oggi dieci attivisti del gruppo ambientalista hanno colorato con vernice arancionee srotolato uno striscione con la scritta «Fondo riparazione». L’azione è iniziata intorno alle 16 ed è stata interrotta soltanto dall’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno portato le dieci persone in questura. L’azione di protesta inscenata oggi afa partecampagna a sostegno del «Fondo riparazione» da 20 miliardi di euro che gli attivisti chiedono al governo di introdurre così da aiutare i ...

... non è quello di limitare acriticamente gli antibiotici per la cura delle malattie batteriche, ma di utilizzarli in modo razionale, riservando quelli dia patologie più aggressive "...

Ultima generazione blocca il traffico e chiede il "fondo riparazione" MilanoToday.it

Attivisti di Ultima Generazione imbrattano l'Arco della Pace di Milano Fanpage.it

Dopo il monumento in piazza Duomo, i marmi dell'Arco della Pace in piazza Sempione. Nuovo blitz degli eco attivisti di Ultima Generazione intorno alle 16.30 di mercoledì 15 novembre. Alcuni militanti ...Attivisti di "Ultima Generazione" hanno imbrattato nel pomeriggio l'Arco Della Pace a Milano. E' stata lanciata vernice rossa contro il momumento in zona parco Sempione. Gli ambientalisti, almeno ...