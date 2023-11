Ucraina | Ue non consegnerà tutte le munizioni Slovacchia | stop armi a Kiev

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – L’Unione Europea con ogni probabilità non riuscirà a consegnare all’1 milione dida artiglieria entro la fine di marzo del 2024, come aveva promesso di fare nei mesi scorsi. Lo aveva già previsto lunedì mattina il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, uno dei più decisi sostenitori dell’in lotta con l’invasore russo: “La promessa non si è materializzata e purtroppo non credo che si materializzerà”, ha ammesso. Anche il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, lo ha detto chiaramente: “Si deve presumere che il milione non verrà raggiunto”, ha affermato. Eppure ancora il 30 giugno scorso la presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicurava che “abbiamo già consegnato oltre 220milae oltre 2mila missili. Siamo sulla buona strada per ...