Uccide la mamma strangolandola | domani autopsia per la donna | il giovane in lacrime si pente

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Capodrise. In attesa che compare dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, Francesco Plumitallo di 29 anni di Capodrise che ieri mediante strangolamento ha ucciso la propria madre, Patrizia Vella Lombardi (conosciuta con il nome di Rosa) originaria di Marcianise di 56 anni, il Pubblico Ministero, dott. Giacomo Urbano, ha sequestrato la salma della povera vittima e ha ordinato l’esame autoptico cui presenzieranno gli avvocati di Francesco Plumitallo, Raffaele e Gaetano Crisileo. Disposta l’di Patrizia Vella Lombardi Come perito medico legale è stato nominato dal PM il dott. Omero Pinto dell’Azienda Universitaria di Caserta dove si svolgeranno trae dopogli accertamenti sul corpo di Rosa per accertare le cause della morte e per riscontrare se la versione data daldurante ...

Il ragazzo, in cura per alcune problematiche e seguito dal Dipartimento di Salute Mentale, al termine dell'aggressione fatale ha chiamato lui stesso le forze dell'ordine, avvisando la Polizia che ...