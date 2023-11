Uber | gli autisti ora si possono reclutare anche per le faccende domestiche

cerca una nuova strada da percorre per incrementare i propri profitti, nonostanteultimi due trimestri si siano chiusi con risultati finanziari positivi . Nei mesi scorsi ha iniziato a ...

Gli autisti di Uber ora si possono reclutare anche per le faccende ... WIRED Italia

Curve Creative Studio firma la campagna Uber che racconta la ... Engage

L’editore del giornale online non è responsabile del contenuto degli articoli, ne delle immagini, ne dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati che sono sotto responsabilità dei singoli ...Al via la sperimentazione di Uber Tasks, un nuovo servizio che permetterà di reclutare qualcuno per svolgere i piccoli lavori in casa.