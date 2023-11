Trovato morto nello scuolabus a 2 anni | l’autista se l’era dimenticato

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Un bambino di dueè stato, a Vila Maria, zona nord di San Paolo, in Brasile. Il piccolo è statosenza vita intorno alle 16:20. La protezione civile aveva dichiarato l’allerta per le temperature molto elevate: nel pomeriggio infatti si è giunti a una temperatura di 37,3°C.LEGGI ANCHE: “È un incubo”, a 3deve tornare dalla famiglia che lo abbandonò. Disperati i genitori adottivi L’autopsia chiarirà le cause della mortehail bambino nel pomeriggio, nel veicolo, e lo ha portato all’ospedale municipale Vereador José Storopolli, nel Parque Novo Mundo. Lì, il piccolo è arrivato già: probabilmente il troppo caldo all’interno del veicolo, lo ha ucciso. La ...

