Trippella Philip Morris | “Tracciabilità capillare consente il monitoraggio del prodotto”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – “Nel 2011ha deciso di integrarsi verticalmente, ossia di acquistare tabacco senza nessuna intermediazione direttamente dai coltivatori. Questo lo abbiamo fatto con la Coldiretti. Ci siamo dati delle regole comuni che sono diventate best practice anche per il resto della filiera e in Europa. Regole trasparenti, sicure, un controllo, unachealdi essere monitorato dall'inizio, ovvero dalla produzione fino all'uso della manifattura, quindi un controllo end-to-end”. Lo ha spiegato Cesare, Head of Leaf UE, a margine della presentazione del “2° Rapporto sul commercio illecito nel settore tabacco e E-cig” che si è svolta al Centro Congressi Palazzo ...