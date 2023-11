Trasporti | Cgil e Uil “tagliano” lo sciopero Da “spallata” al governo a figuraccia sindacale…

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Doveva essere laautunnale al, l’inizio dell’autunno caldo, la grande mobilitazione sindacale contro la manovra. La montagna sindacale, alla fine, ha partorito il topolino e alla fine i sindacatie Uil, ammoniti dale inchiodati dalla posizione del Garante, hanno deciso per una soluzione salomonica: lonazionale deisi ridurrà a 4 ore, dalle 9 alle 13.e Uil infatti hanno deciso di ridurre la protesta dalle 8 ore previste dalla proclamazione come richiesto dal Garante sugli scioperi e previsto dalla ordinanza di precettazione inviata ieri dal ministro Salvini. “Prendiamo atto della scelta grave delsulla precettazione per salvaguardare i lavoratori che avrebbero pagato sanzioni pesanti e in ...