Tragedia sfiorata in città Travolta da un’auto mentre attraversa il viale | 13enne d’urgenza in Ospedale

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Pubblicato il 15 Novembre, 2023 Dopo i tanti episodi che si sono succeduti nei giorni scorsi, ancora unaina causa diche ha investito un pedone. Una ragazzina di 13 anni stavando unmolto conosciuto e frequentato a Lecce, quando è statainavvertitamente da una vettura. L’episodio è avvenuto lungoRossini nel capoluogo salentino, all’altezza della rotatoria che da Lecce conduce a Maglie. Protagonisti dell’incidente, come detto, una sfortunata ragazzina di 13 anni e una donna che si trovava alla guida del suo Nissan Qashqai. Quest’ultima, per cause ancora tutte da ricostruire e chiarire, non è riuscita a fermarsi ed ha investito lache poi è terminata ...