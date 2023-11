Traffico Roma del 15-11-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione è risolto l’incidente nella galleria della Nuova Circonvallazione all’altezza di via Tiburtina in direzione Salaria auto in fila pered un incidente sulla Cassia bis tra il raccordo anulare Castel de’ ceveri in direzione Formello per un guasto alle condutture d’acqua ancora chiuso Corso di Francia all’altezza di via Flaminia verso il ilè deviato su via Flaminia in direzione centro città con inevitabili disagi nell’area circostante permane anche il divieto di transito per i mezzi pesanti tra via di Vigna Stelluti e via Flaminia ed evitare le linee del trasporto pubblico 200-201 223 e 226 chiuse anche le rampe che da via del Foro Italico si mettono su Corso di Francia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it di tutto ...