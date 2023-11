Traffico Roma del 15-11-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Luceverdeme trovati dalla redazione riaperta la Galleria della Nuova Circonvallazione all’altezza di via Tiburtina in direzione Salaria chiusa in precedenza per un incidente ripercussioni sulla tangenziale est da viale Castrense verso il Foro Italico e sul tratto Urbano della A24 in direzione Salaria per un guasto alle condutture d’acqua ancora chiuso Corso di Francia all’altezza di via Flaminia verso il Gra ilè deviato su via Flaminia in direzione centro città divieto di transito per i mezzi pesanti tra via di Vigna Stelluti e via Flaminia ed è via delle linee bus del trasporto pubblico 200-201 223 e 222 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it deve andare dal di tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...