Traffico Roma del 15-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Luceverdevetro dalla redazione sulla tratto Urbano della A24 chiuso l’ingresso per la tangenziale in direzione stadio a causa di un incidente ilin coda dall’uscita per via Filippo Fiorentini auto in fila da viale Castrense fino all’uscita di via Tiburtina per chi viaggia verso lo stadio coda e rallentamenti su via del Foro Italico a partire dallo svincolo per Corso di Francia fino all’uscita di via Salaria direzione San Giovanni enord ancora ripercussioni alper lavorarci nei che si è aperta a Corso di Francia per la rottura di una tubatura il tratto di strada rimane chiusa in direzione del raccordo anulare da via Flaminia è aperto invece di lezione centro su via del Foro Italico chiuse le uscite che si mettono su Corso di Francia deviate le linee del trasporto pubblico 200-201 223 e 226 E ...