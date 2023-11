Traffico Roma del 15-11-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione sulla galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di via Salaria si sta attivando una chiusura della galleria a causa di un incidente sul posto rallentamenti attenzione per un incidente a talenti in via Ugo Ojetti all’altezza di via stampa e su via Salaria all’altezza di via Napo possibili difficoltà di circolazione in via della Conciliazione per un evento presso l’Auditorium è in zona non me l’hanno chiusa via Luigi pigorini per lavori urgenti Corso di Francia ha chiuso alper un guasto alle condutture dell’acqua all’altezza di via Flaminia in direzione del raccordo ilè deviato su via Flaminia mentre in direzione centro il divieto di transito per i mezzi pesanti è tra via di Vigna Stelluti e via Flaminia per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare ...