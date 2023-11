Traffico Roma del 15-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Luceverdeper un incidente precedente sulla tangenziale est e tra via Nomentana via dei Campi Sportivi Verso la solita Nico che code ora tra viale di Tor di Quinto via delle Valli San Giovanni attenzione per un incidente precedente in zona talenti su via Renato Fucini tra via Luigi Capuana e via Pietro Aretino possibili rallentamenti nella zona di Piazza San Pietro per udienza generale di Papa Francesco disagi possibili fino alle 13 e possibili difficoltà di circolazione anche in via della Conciliazione per un evento presso l’Auditorium è in zona Nomentano chiusa via Luigi pigorini per lavori urgenti Corso Francia chiuso ilper un guasto alla conduttura dell’acqua all’altezza di via Flaminia Verso il raccordo ilè deviato sulla Flaminia mentre in direzione del centro divieto di transito ...