Traffico Roma del 15-11-2023 ore 11 | 30

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Luceverdeveri trovati all’ascoltocon le code per un incidente sulla tangenziale est e tra via Nomentana via dei Campi Sportivi verso i solitari coeco dei tra Corso di Francia e via delle Valli in di San Giovanni attenzione per un incidente precedente in zona talenti su via Renato Fucini per via Luigi Capuana il possibili rallentamenti nella zona di Piazza San Pietro per l’udienza generale di Papa Francesco delle 9 oggi con le possibili chiusure alfino alle 13 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità