Traffico Roma del 15-11-2023 ore 10 | 00

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Luceverdeauto in colonna sullaFiumicino tra via della Maglianella Cristoforo Colombo in direzione dell’Euro sul grande raccordo anulare ora code tra la diramazionenord della mattina tra le diramazionesud della via Appia in carreggiata interna mentre quella esterna code tra laFiumicino e la via del mare ancora tra la Prenestina e la Tiburtina si sta in coda anche sul tratto Urbano della A24 tangenziale est qui auto incolonnate dal video con l’ 24 via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e tra viale dello Scalo di San Lorenzo viale Castrense in direzione San Giovanni brevi collegamenti astratti sulla Pontina in direzione del raccordo a partire da via di Vallerano file sulle principali strade in direzione del centro attenzione per incidente precedente su via Tuscolana ...