Traffico Roma del 15-11-2023 ore 09 | 00

(Di mercoledì 15 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàintenso incidenti rendono difficoltoso il transito questa mattina sulle due carreggiate del raccordo anulare tra lo svincolo per LaFirenze quello per laFiumicino sullaFiumicino poi si sta in coda verso l’Eur dal raccordo fino a viadotto della Maglianaintenso rallentato sulle principali strade in entrata atra questa e la via Salaria la Cassia e la Flaminia rallentamenti che ritroviamo anche sulla diramazionenord 3 Settebagni e il raccordo anulare poi abbiamo code sulla tangenziale Tra via Tiburtina e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico in zona San Pietro per i lavori di prolungamento del sotto Penso di ...