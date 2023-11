Traffico Roma del 15-11-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Luceverdemi trovati dalla redazione prima fila da segnalare lungo la diramazioneSud tra Torrenova e raccordo e su quest’ultimo code tra la diramazionesud della via Appia in carreggiata interna mentre in posta code tra il bivio con la 24 e la Tiburtina senza coda anche sulle tratto Urbano della A24L’Aquila tra il raccordo è la tangenziale est e qui auto in coda da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi in direzione Foro Italico incolonnamenti attratti sulla Pontina in direzione del raccordo a partire da Pomezia fino a Castelno e sulla Cristoforo Colombo code da via di Malafede Vieni in macchina Saponara verso Ostia prime file ancora sulla Flaminia sulla Salaria in direzione del centro città tra ieri chiusura temporanea per lavori sulla stradale di Corso di Francia ...