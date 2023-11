Toscana and Friends | il concerto per l' alluvione | Massini | Pelù e Mannoia presentano l' evento

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Appuntamento al Tuscany Hall il 3 gennaio 2024. "Dovevamo fare qualcosa per la gente colpita da questa tragedia"

Correrà da juniores nel Pool Cantù GB Junior

Toscana and Friends, il concerto per l'alluvione: Massini, Pelù e ... LA NAZIONE

"Toscana and Friends. Ricominciamo": l'evento per le popolazioni ... Pratosfera

Martedì 14 è venuta a mancare Franca Olmi, 94 anni, figura molto nota sul territorio del Verbano Cusio Ossola. Fu fondatrice del Comitato promotore per l'istituzione del Parco Val Grande, di cui fu la ...L'impianto prevede 60mila tonnellate l'anno, di cui 34mila in discarica, in un territorio ricco di prodotti Dop, Igp e tombe etrusche ...