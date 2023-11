Torto M5S | “No al dimensionamento scolastico voluto da Valditara”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 15 novembre 2023) ROMA – “Il ministroprosegue imperterrito con il taglio delle dirigenze scolastiche non rendendosi conto che in questo modo non solo si mettono a rischio moltissimi posti di lavoro, ma ne conseguirà anche una notevole riduzione dei servizi. Ilche prevede l’accorpamento degli istituti comporterà notevoli disagi se non vengono predisposte dei provvedimenti che tengano in considerazione le peculiarità dei territori”. Lo dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle Daniela. “Il fatto è che molti di questi istituti si trovano nei comuni montani e semimontani – prosegue – Dal ministero hanno un’idea del disagio logistico e identitario che tutto questo comporterà a famiglie e docenti? Ma come si fa a governare in questo modo? Come rappresentante del Movimento 5 Stelle mi opporrò con ...