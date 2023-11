Torrione | non si ferma all’alt dei Carabinieri | denunciato 20enne

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Un ragazzo di 20 anni prova a sfuggire ad un posto di blocco dei, l’accaduto è avvenuto a. A bordo dell’auto c’era anche il fratello 18enne del conducente della vettura e un loro amico minorenne. Il giovane – come riporta Salernonotizie – accorgendosi di essere inseguito, una volta giunto su lungomare Marconi ha abbandonato l’auto proseguendo la fuga a piedi. Raggiunto da uno dei militari dell’Arma, il giovane è riuscito a divincolarsi colpendo al volto il carabiniere con una gomitata. Successivamente, i militari sono riusciti a bloccare gli altri due occupanti dell’auto. Segui ZON.IT su Google News.

