Torna Gherlinda Wedding | nuova vita per l’evento dedicato agli sposi

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’appuntamento al centro di intrattenimento di Ellera di Corciano dal 17 al 19 novembre Rilanciare in Umbria il settore degli eventi legati alche non è ripartito dopo lo stop imposto dalla pandemia. Con questo forte stimolo ri, fiera di settore tra le più importanti nella regione, in programma per la sua undicesima edizione al centro di intrattenimento di Ellera di Corciano da venerdì 17 a domenica 19 novembre. Ad organizzare e gestire la manifestazione da questa edizione è Perugiache propone un format rinnovato e tante idee per gli, con l’obiettivo di presentare al pubblico la più vasta e aggiornata panoramica sul mondo delumbro e non solo. fznor“Rilanciamo questo format – ha commentato Euro Sereni, ...