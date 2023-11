Torino | Cairo contro la Fondazione Filadelfia | un milione per il cambio vele

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 novembre 2023), Urbanoha diffidato la, del cui il club fa parte, per ildelleanti spia É sin casaper il, in particolare per leanti spionaggio dell’impianto sportivo dei granata. Come riportato da Tuttosport, il presidente Urbanoha mandato una lettera molto dura alla, di cui il club stesso fa parte. All’interno della missiva c’era una diffida allaper il rimborso sulla sostituzione delleanti spionaggio dell’impanto, il cui costo ammonta ad undi euro. Il club inoltre ha messo in mora la ...